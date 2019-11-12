المالكي يُرحب بقرار محكمة العدل الأوروبية وسم منتجات المستوطنات

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رام الله - دنيا الوطن

رحب وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، بقرار محكمة العدل الأوروبية، بإلزام دول الاتحاد الأوروبي، بوسم بضائع منتجات المستوطنات، التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري المحتل، والتي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.



وأكد المالكي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية والمغتربين، تابعت باهتمام كبير، جميع التطورات والحيثيات المتعلقة بهذا الموضوع، معتبراً أن القرار يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ويعبر عن التزام دول الاتحاد وشعوبها الأخلاقي في محاربة الاستعمار الإسرائيلي ومقاطعة منتوجات المستوطنات.



وأضاف: إن القرار يمثل انتصاراً للشرعية الدولية، وضربة موجعة لسياسة الاستيطان الاستعمارية، التي تمارسها إسرائيل من خلال سرقة الأراضي الفلسطينية، واستغلال الموارد الطبيعية لصالح المستوطنين.



واعتبر وزير الخارجية، القرار القضائي الأوروبي بمثابة خطوة مهمة نحو منع دخول منتوجات المستوطنات كليا إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، وفرض حصار اقتصادي على القوة القائمة بالاحتلال، على غرار حصار نظام الفصل العنصري، الذي أدى إلى انهيار (الأبرتهايد) في أفريقيا الجنوبية.



وأكد أن القرار، يشكل سابقة قانونية مهمة، ستعمل وزارة الخارجية على توظيفه لتشديد مقاطعة المستوطنات والتشاور مع خبراء في القانون الدولي والأوروبي من أجل توسيع ولايته، لتشمل جميع جوانب الاستيطان، بما في ذلك الشركات والبنوك والأفراد.