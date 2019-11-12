نقيب الصيادين يُحدد مساحة الصيد المسموح بها ببحر القطاع

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خاص دنيا الوطن

أعلن نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، أن وزارة الزراعة، أبلغت عن مساحة الصيد المسموح بها أمام الصيادين في بحر قطاع غزة، في ظل التصعيد الإسرائيلي.



وأكد عياش في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أنه تم منع الصيد من ميناء غزة حتى بحر الشمال، فيما تبلغ مساحة الصيد من ميناء غزة حتى رفح ستة أميال بحرية.