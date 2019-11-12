نتنياهو: جولة القتال قد تستغرق وقتاً.. كوخافي: أبو العطا أكبر قائد للجهاد الإسلامي بغزة



وأكد نتنياهو في تصريحات صحفية له عقب انتهاء اجتماع (كابينت)، "أن كل من يعتقد أنه قادر على الإضرار بالمستوطنين سنضربه"، موضحاً: "أن الجولة الجديدة من القتال بين إسرائيل وغزة قد تستغرق وقتاً.



بينما قال رئيس أركان جيش الاحتلال كوخافي: إن بهاء أبو العطا، أكبر قائد للجهاد الإسلامي في غزة، وهو المسؤول عن معظم العمليات التي خرجت من القطاع على حد زعمه.



وأكد نفذنا عملية اغتيال دقيقة لأبو العطا، مشيراً إلى أن إسرائيل لا ترغب بالتصعيد، لكننا جاهزون للرد؛ ولإحباط أي هجوم.



وانتهى ظهر اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر (كابينت) ​​حول التصعيد في قطاع غزة.





وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة، أن الاجتماع استمر لثلاث ساعات، وفي الدقائق القليلة المقبلة، من المتوقع أن يُدلي رئيس الوزراء، ورئيس الأركان بتصريحات.



وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أنه مع انتهاء جلسة (كابينت)، بدأ الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.



ويأتي انعقاد (كابينت) بعد أكثر من 100 صاروخ، طالت العمق الإسرائيلي، أبرزها تل أبيب ومستوطنات غلاف غزة، رداً على اغتيال الجيش الإسرائيلي القيادي في الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، باستهداف منزله شرقي غزة فجر اليوم.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: "إن إسرائيل ليست معنية بالتصعيد، لكن الجيش سيرد على أي هجوم، مبيناً أنه عندما حان الوقت المناسب، قمنا بتصفية القائد بهاء أبو العطا.