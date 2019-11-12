شاهد: أول فصيل فلسطيني ينشر فيديو عمليات قصف عناصره لمستوطنات الاحتلال













رام الله - دنيا الوطننشر موقع كتائب المقاومة الوطنية، قبل قليل، مقاطع فيديو، يظهر لحظة استهداف عناصر الكتائب لمستوطنات غلاف غزة.وكانت فصائل المقاومة الفلسطينية، قد قصفت مستوطنات غلاف غزة، بعشرات الرشقات الصاروخية، رداً على اغتيال القيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، فجر اليوم الثلاثاء.