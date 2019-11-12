أعلنت حالة الاستنفار.. الغرفة المشتركة: نبحث سبل الرد المناسب على جرائم الاحتلال





وقالت الغرفة المشتركة في بيان لها :"وسيتحمل الاحتلال كافة التبعات عن هذه الجرائم، وسيدفع الثمن غالياً بعون الله"، بحسب ما جاء على موقع كتائب القسام الإلكتروني.



وأكدت، أنها في حالة استنفار وانعقاد دائم؛ لبحث سبل مزيد من الرد المناسب على هذه الجريمة، وإن الرد الأولي للمقاومة، هو رسالة واضحة بأن دماء الشهداء لن تضيع هدراً، وإن المقاومة على قدر المسؤولية، والتحدي باذن الله.



وشددت على أنها على ثقة بأن وحدة صف المقاومة، وكلمتها وجهدها، هو الضمان الأساس لردع الاحتلال، وتلقينه الدرس القاسي، وجعله يندم على ارتكابه لهذه الجريمة الغادرة.

رام الله - دنيا الوطنأكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفسلطينية، أن ما جرى من قبل الاحتلال الإسرائيلي، هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء، وهو يضع العدو أمام المسؤولية الكاملة عن ارتكاب الجريمتين بالتزامن في غزة ودمشق.