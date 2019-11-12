لجنة الطوارئ المركزية لشركة توزيع الكهرباء تُباشر مهامها منذ بدء العدوان الاسرائيلي







وتمت مناقشة العديد من القضايا المهمة المتعلقة بخدمة المواطنين على مدار الساعة، وكذلك جاهزية الفرق الفنية ومعداتها وآلياتها واستعداد تلك الفرق للتعامل والوصول للأماكن الساخنة، وسرعة الاستجابة، والتعامل مع الأعطال والصيانة، ومنافذ شحن عدادات مسبقة الدفع، وصيانتها، وحالة الخطوط الرئيسية والفرعية، وغيرها من القضايا ذات العلاقة.وون جانبه، أكد عايش، الجهوزية والاستعداد العالى لطواقم الشركة في الاستجابة السريعة في كل الظروف والميادين، وقد تم إصدار التعليمات الواضحة، وفقاً لخطة الطوارئ المعتمدة، وجميع العاملين في الشركة، يباشرون عملهم وفق تلك التعليمات.وأشار عايش إلى أن هناك تنسيقاً عالي المستوي مع جميع الأطراف الرسمية، وغير الرسمية في قطاع غزة؛ للتعامل مع آثار وتداعيات العدوان، ومنها غرفة العمليات المركزية والبلديات والدفاع المدني والصليب الأحمر، وغيرها من المؤسسات.وقد وجهت اللجنة دعوتها لجميع المواطنين، بضرورة التقيد بتعليمات شركة توزيع الكهرباء، والابتعاد عن أماكن الخطر، وخاصة عن شبكات الكهرباء والأعمدة المتضررة، نتيجة العدوان وعدم الاقتراب منها حفاظاً على حياتهم، وسرعة الاتصال على رقم الطوارئ الخاص بالشركة 133 والتبليغ عن أي طارئ أو عطل بخصوص الشبكة.كما وجهت الشركة دعوة، بضرورة المحافظة على مكونات الشبكة، وحمياتها من العبث، لأن ذلك من شأنه تمكين الفرق الفنية من إعادة ربط تلك الشبكات وإصلاحها وإعادة التيار للمواطنين بشكل أسرع.ووجهت الشركة كذلك، نداء لوسائل الإعلام بضرورة التوعية بخصوص تلك المخاطر، والدعوة لمساندة جهود الشركة بالخصوص.