لجنة الطوارئ المركزية لشركة توزيع الكهرباء تُباشر مهامها منذ بدء العدوان الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء، سمير مطير، صباح اليوم، بلجنة الطوارئ المركزية بمقر الشركة الرئيس بمدينة غزة؛ للاطلاع على استعدادات، وجهوزية اللجنة للتعامل مع تداعيات، وتأثير العدوان الوحشي على قطاع غزة فجر اليوم.
وأكد مطير، خلال الاجتماع الذي شارك فيه رئيس لجنة الطوارئ المركزية، ماهر عايش، وجميع أعضاء لجنة الطوارئ المركزية، على أهمية لجنة الطوارئ المركزية، واللجان الفرعية في كل مقرات الشركة، ودورها الفاعل والحيوي في المحافظة على سلامة المواطنين، وتأمين وصول التيار الكهربائي لهم بمأمونية عالية.
اجتمع رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء، سمير مطير، صباح اليوم، بلجنة الطوارئ المركزية بمقر الشركة الرئيس بمدينة غزة؛ للاطلاع على استعدادات، وجهوزية اللجنة للتعامل مع تداعيات، وتأثير العدوان الوحشي على قطاع غزة فجر اليوم.
وأكد مطير، خلال الاجتماع الذي شارك فيه رئيس لجنة الطوارئ المركزية، ماهر عايش، وجميع أعضاء لجنة الطوارئ المركزية، على أهمية لجنة الطوارئ المركزية، واللجان الفرعية في كل مقرات الشركة، ودورها الفاعل والحيوي في المحافظة على سلامة المواطنين، وتأمين وصول التيار الكهربائي لهم بمأمونية عالية.
وتمت مناقشة العديد من القضايا المهمة المتعلقة بخدمة المواطنين على مدار الساعة، وكذلك جاهزية الفرق الفنية ومعداتها وآلياتها واستعداد تلك الفرق للتعامل والوصول للأماكن الساخنة، وسرعة الاستجابة، والتعامل مع الأعطال والصيانة، ومنافذ شحن عدادات مسبقة الدفع، وصيانتها، وحالة الخطوط الرئيسية والفرعية، وغيرها من القضايا ذات العلاقة.
وون جانبه، أكد عايش، الجهوزية والاستعداد العالى لطواقم الشركة في الاستجابة السريعة في كل الظروف والميادين، وقد تم إصدار التعليمات الواضحة، وفقاً لخطة الطوارئ المعتمدة، وجميع العاملين في الشركة، يباشرون عملهم وفق تلك التعليمات.
وأشار عايش إلى أن هناك تنسيقاً عالي المستوي مع جميع الأطراف الرسمية، وغير الرسمية في قطاع غزة؛ للتعامل مع آثار وتداعيات العدوان، ومنها غرفة العمليات المركزية والبلديات والدفاع المدني والصليب الأحمر، وغيرها من المؤسسات.
وقد وجهت اللجنة دعوتها لجميع المواطنين، بضرورة التقيد بتعليمات شركة توزيع الكهرباء، والابتعاد عن أماكن الخطر، وخاصة عن شبكات الكهرباء والأعمدة المتضررة، نتيجة العدوان وعدم الاقتراب منها حفاظاً على حياتهم، وسرعة الاتصال على رقم الطوارئ الخاص بالشركة 133 والتبليغ عن أي طارئ أو عطل بخصوص الشبكة.
كما وجهت الشركة دعوة، بضرورة المحافظة على مكونات الشبكة، وحمياتها من العبث، لأن ذلك من شأنه تمكين الفرق الفنية من إعادة ربط تلك الشبكات وإصلاحها وإعادة التيار للمواطنين بشكل أسرع.
ووجهت الشركة كذلك، نداء لوسائل الإعلام بضرورة التوعية بخصوص تلك المخاطر، والدعوة لمساندة جهود الشركة بالخصوص.
وون جانبه، أكد عايش، الجهوزية والاستعداد العالى لطواقم الشركة في الاستجابة السريعة في كل الظروف والميادين، وقد تم إصدار التعليمات الواضحة، وفقاً لخطة الطوارئ المعتمدة، وجميع العاملين في الشركة، يباشرون عملهم وفق تلك التعليمات.
وأشار عايش إلى أن هناك تنسيقاً عالي المستوي مع جميع الأطراف الرسمية، وغير الرسمية في قطاع غزة؛ للتعامل مع آثار وتداعيات العدوان، ومنها غرفة العمليات المركزية والبلديات والدفاع المدني والصليب الأحمر، وغيرها من المؤسسات.
وقد وجهت اللجنة دعوتها لجميع المواطنين، بضرورة التقيد بتعليمات شركة توزيع الكهرباء، والابتعاد عن أماكن الخطر، وخاصة عن شبكات الكهرباء والأعمدة المتضررة، نتيجة العدوان وعدم الاقتراب منها حفاظاً على حياتهم، وسرعة الاتصال على رقم الطوارئ الخاص بالشركة 133 والتبليغ عن أي طارئ أو عطل بخصوص الشبكة.
كما وجهت الشركة دعوة، بضرورة المحافظة على مكونات الشبكة، وحمياتها من العبث، لأن ذلك من شأنه تمكين الفرق الفنية من إعادة ربط تلك الشبكات وإصلاحها وإعادة التيار للمواطنين بشكل أسرع.
ووجهت الشركة كذلك، نداء لوسائل الإعلام بضرورة التوعية بخصوص تلك المخاطر، والدعوة لمساندة جهود الشركة بالخصوص.
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