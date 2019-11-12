جيران الشهيد أبو العطا: وجدنا جثته عند بوابة مدرسة تحت منزله

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عدد من جيران الشهيد بهاء أبو العطا، الذي اغتالته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، أنهم وجدوا جثمان الشهيد أمام بوابة المدرسة، التي تقع تحت منزل الشهيد.



وقال أحد الجيران: "كنا في منازلنا نائمين، وفجأة حدث صوت انفجار ضخم، فوجدنا منزل الشهيد أبو العطا مُستهدف، وصعدنا إلى شقة الشهيد، فوجدنا إصابات في المنزل".



وأضاف: "وجدنا جثمان الشهيد، ملقى عند بوابة المدرسة القريبة من منزل الشهيد".