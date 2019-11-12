عريقات يُرحب بقرار محكمة العدل الأوربية بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم، بقرار محكمة العدل الأوروبية، داعياً جميع الدول الأوروبية، إلى تنفيذ الالتزامات القانونية والسياسية المترتبة عليها.



وقال:"إن مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح، الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية".



وأكد عريقات، أن هذا الحكم، يجب أن يذكر المجتمع الدولي، ويدفعه إلى محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الإنساني الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334، كشرط أساسي للحفاظ على عملية سياسية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة سلام عادل ودائم في منطقتنا.



وجدد أمين سر التنفيذية، دعوته إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ميشيل باشليت، للالتزام بولايتها، وفقًا للقرار 31/36، وإصدار قاعدة البيانات التي طال انتظارها للشركات المتورطة في الاحتلال الاستعماري.