شهيدان وست إصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنبى سكني بسوريا

وأفادت الوكالة، باستهداف الجيش العربي السوري عند الرابعة والنصف فجراً، لهدف معاد في سماء داريا بدمشق.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن استشهاد نجل القيادي في الحركة أكرم العجوري باستهداف منزله بالعاصمة السورية (دمشق)، وذلك بالتزامن مع اغتيال القيادي بهاء أبو العطا.





وحسب الحركة، فإن الاغتيال، أسفر عن استشهاد نجل العجوري، وشخص آخر، فيما أصيب آخران خلال الاستهداف الإسرائيلي.



