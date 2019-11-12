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شهيدان وست إصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنبى سكني بسوريا

شهيدان وست إصابات جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنبى سكني بسوريا
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (سانا)، باستشهاد اثنين، وإصابة ستة أشخاص آخرين، جراء استهداف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لمبنى سكني مدني قرب السفارة اللبنانية في منطقة المزة بدمشق.

وأشار وزير الداخلية، اللواء محمد خالد الرحمون، خلال تفقده المكان إلى استهداف معاد بعدة صواريخ للمبنى السكني، ما تسبب باستشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين.

وبحسب الوكالة، فقد أسفر القصف الإسرائيلي، وقوع دمار كبير في المبنى وتحطم نوافذ الأبنية المجاورة، وعدد من السيارات.

وأفادت الوكالة، باستهداف الجيش العربي السوري عند الرابعة والنصف فجراً، لهدف معاد في سماء داريا بدمشق.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، عن استشهاد نجل القيادي في الحركة أكرم العجوري باستهداف منزله بالعاصمة السورية (دمشق)، وذلك بالتزامن مع اغتيال القيادي بهاء أبو العطا.

وحسب الحركة، فإن الاغتيال، أسفر عن استشهاد نجل العجوري، وشخص آخر، فيما أصيب آخران خلال الاستهداف الإسرائيلي.




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