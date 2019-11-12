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شؤون فلسطينية

كتائب الناصر: باغتيال القائد أبو العطا "العدو يفتح على نفسه أبواب الجحيم"

كتائب الناصر: باغتيال القائد أبو العطا "العدو يفتح على نفسه أبواب الجحيم"
كتائب الناصر
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت كتائب الناصر صلاح الدين الجناح العسكري لألوية الناصر صلاح الدين، بياناً عسكرياً بشأن اغتيال قائد سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا.

وقالت الكتائب في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الجريمة النكراء التي استهدفت اليوم الشهيد القائد الكبير في سرايا القدس بهاء ابو العطا ( أبو سليم) وعائلته لن تمر دون عقاب، فنحن في كتائب الناصر صلاح الدين الجناح العسكري لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين وإذ نزف إلى شعبنا والى جماهير امتنا العربية والإسلامية قائدا ومجاهدا مرغ أنف الاحتلال بالتراب وضحى بنفسه في سبيل وطنه ودينه، الشهيد المجاهد بهاء ابو العطا ( أبو سليم) فاننا نؤكد على ما يلي :

أولا: أن معركتنا مع العدو الصهيونى مستمرة وعلى مستوطنيه الجبناء الهروب فورا إلى الملاجئ فبإذن الله ستكون مقبرة لهم ولن يخرجوا منها أبدا .

ثانياً: ندعو فصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية إلى ضرب جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل مكان .

ثالثاً: نعاهد الله أولا وشهداء شعبنا أن نبقى الأوفياء لهم ولدمائهم الطاهرة وأن نستمر على درب الجهاد والمقاومة حتى النصر أو الشهادة .

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