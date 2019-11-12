الإعلام الحكومي يدعو الصحفيين لضبط النفس والتيقظ في النقل عن اعلام الإسرائيلي





فيما طالبهم أيضاً بالتيقظ في النقل عن اعلام الاحتلال وعدم الانجرار خلف مخططاته الخبيثة لضرب تماسك مجتمعنا وجبهتنا الداخلية.





وحمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إغتيال (أبو العطا)، متمماً "يحاول نتنياهو أن يخرج بها من أزمته الشخصية على حساب الدم الفلسطيني".



وأضاف "ما تقوم به فصائل المقاومة هو رد على جريمة الاحتلال ويأتي في سياق دورها الوطني الطبيعي في حماية شعبنا".



وشدد على ضبط جبهتنا الداخلية والحفاظ على تماسكها أولوية في العمل ومن المهم الحفاظ على حالة الاستقرار وعدم التهويل في تحليل مجريات الأحداث.



وأكد المكتب الإعلامي أنه سيزود وسائل الاعلام بمستجدات الأحداث ونتائج هذا العدوان، وسنتابع الالتزام بالمحددات الاعلامية المطلوب العمل وفقها نظرًا لحساسية المرحلة التي نمر بها.





رام الله - دنيا الوطنطالب المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الثلاثاء، من وسائل الاعلام ونشطاء الاعلام الجديد التحلي بأعلى درجات ضبط النفس والانتباه من محاولات الاحتلال وأدواته ترويج اشاعات أو اخبار موجهة في سياق الحرب النفسية.وأكد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة وعدم نشر أي معلومات عن التطورات الميدانية الا بناء على مصدر رسمي خاصة حول أماكن القصف وطبيعة الأماكن المستهدفة وما خلفه العدوان من ضحايا وخسائر.