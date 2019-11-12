"المقاومة الوطنية" تنعى الشهيد القائد أبو العطا وتؤكد أن الرد سيكون مفتوحاً

كتائب المقاومة الوطنية

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رام الله - دنيا الوطن

نعت كتائب المقاومـة الوطنيـة الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الشهيد القائد في سرايا القدس بهاء أبو العطا، الذي استشهد إثر غارة إسرائيلية حاقدة في مدينة غزة.



وأكدت الكتائب أنها رفعت حالة الاستنفار العام في صفوف مقاتليها إلى الدرجة القصوى للرد على الجريمة الإسرائيلية الجبانة، مشددة على أن كافة الخيارات مفتوحة في التصدي لعدوان الاحتلال.



وعاهدت الكتائب جماهير شعبنا الفلسطيني على الاستمرار في نهج المقاومة وتصعيدها حتى رحيل الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية.