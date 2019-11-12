وزارة الداخلية بغزة تصدر تنويه بخصوص عمل معبر رفح البري





رام الله - دنيا الوطنأصدر المكتب الإعلامي التابع لوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، تنويه خاص بعمل معبر رفح البري في ظل التصعيد على قطاع غزة.ونوه المكتب الإعلامي بأن معبر رفح البري يعمل اليوم الثلاثاء بشكل طبيعي، وعلى المسافرين حتى الرقم (101) من الحافلة الرابعة من كشف (11/12) التوجه للصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.