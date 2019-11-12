سرايا القدس تقصف مدينة تل أبيب وطائرات الاحتلال تستهدف أرضاً وسط القطاع

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنه قصفت صباح اليوم الثلاثاء، مدينة تل أبيب و(سديروت)، برشقات صاروخية، رداً على اغتيال طائرات الاحتلال للقيادي فيها بهاء أبو العطا، وزوجته في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بحسب موقع سرايا القدس الإلكتروني.

من جانبه، أعلن إعلام الاحتلال الإسرائيلي، أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات بمدينة أسدود، وكافة مستوطنات غلاف غزة، بالإضافة إلى مستوطنة (ريشون ليتسيون) جنوب تل أبيب، ومدينة الخضيرة، وذلك بعد إطلاق أكثر من 35 صاروخاً من قطاع غزة تجاه بلدات الغلاف.





وأشار إعلام الاحتلال، إلى أن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال إطلاق الصواريخ على تل أبيب، فيما فتحت بلدية أسدود الملاجئ، لافتاً إلى أن القبة الحديدية، اعترضت صاروخاً من أصل اثنين أطلقا من غزة.





بدورها، قالت الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي: "حالة طوارئ وإلغاء الدراسة والعمل، وتعليمات للمستوطنين بالبقاء قرب الملاجئ على مسافة 80 كلم من قطاع غزة".



من جانبه، أعلنت قناة الأقصى الفضائية، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت أرضاً زراعية في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة.



