لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية تعلن الاضراب بغزة وتتوعد بإفشال العدوان الاسرائيلي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، الحداد والإضراب العام في القطاع، متعهدة بإفشال ومواجهة العدوان الاسرائيلي على القطاع.



وقد نعت اللجنة، القائد في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، بهاء أبو العطا وزوجته، واللذيْن استشهدا فجر اليوم الثلاثاء، في بعدما اغتالتهما طائرات الاحتلال وهو متواجد داخل منزله في حي الشجاعية شرقي قطاع غزة.



وفي السياق، أعلنت اللجنة عن الحداد والاضراب العام في جميع مرافق قطاع غزة، باستثناء وزارة الصحة، استعداداً لمواجهة أي عدوان إسرائيلي جديد، داعية أبناء الشعب الفلسطيني وجميع المقاومين على وجه الخصوص إلى توخي الحذر من أي غدر احتلالي جديد.



وقالت اللجنة: "إن هذه الجريمة المبيتة والتي تعكس في جوهرها العقيدة الصهيونية الإجرامية لها أهدافاً سياسية، تؤشر على حالة الإرباك والإفلاس للاحتلال الاسرائيلي".



ودعت القوى أبناء الشعب الفلسطيني، في عموم الوطن والشتات إلى الالتفاف حول خيار المقاومة والتعبير عن غضبهم ضد هذه الجريمة وسياسة الاغتيالات.



وختمت القوى بيانها، مؤكدة أن هذه الجريمة لن تنجح في قتل إرادة المقاومة والصمود، وسيواجهها الشعب الفلسطيني في القطاع بصلابة وإيمان عميق بالمقاومة وبحتمية الانتصار، متوعدة بمواجهة ومقاومة العدوان.