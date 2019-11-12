شاهد: لحظة سقوط صاروخ أُطلق من غزة على عسقلان
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للحظة سقوط صاروخ من قطاع غزة على مدينة عسقلان بغلاف القطاع، وذلك عقب اغتيال القيادي بالجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للحظة سقوط صاروخ من قطاع غزة على مدينة عسقلان بغلاف القطاع، وذلك عقب اغتيال القيادي بالجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.
هذا وأعلنت سرايا القدس، استهداف عسقلان والقدس والخضيرة بصواريخ محلية الصنع، رداً على اغتيال القيادي أبو العطا.
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