شاهد: لحظة سقوط صاروخ أُطلق من غزة على عسقلان















هذا وأعلنت سرايا القدس، استهداف عسقلان والقدس والخضيرة بصواريخ محلية الصنع، رداً على اغتيال القيادي أبو العطا.

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو للحظة سقوط صاروخ من قطاع غزة على مدينة عسقلان بغلاف القطاع، وذلك عقب اغتيال القيادي بالجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.