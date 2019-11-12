فتح تُعلق على اغتيال القيادي بالسرايا "بهاء أبو العطا"

عبرت حركة فتح، عن إدانتها لجريمة اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا في منزله بحي الشجاعية شرق غزة.





وقالت الحركة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء: إن الحركة تحمل الاحتلال المسؤلية عن الجريمة وتداعياتها، معتبرةً أن ما تعرضت له عائلة أبو العطا مجزرة إسرائيلية.





ودعت فتح لملاحقة إسرائيل عبر الجنايات الدولية، مقدمة العزاء لجماهير شعبنا الفلسطيني فى الداخل والخارج و حركة الجهاد الإسلامي عامة وآل أبو العطا.

رام الله - دنيا الوطن