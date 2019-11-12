سرايا القدس: ردنا على اغتيال أبو العطا لن يكون محدوداً وبحجم الجريمة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، رفع حالة الجهوزية والنفير العام في صفوف مقاتليها ووحداتها، مؤكدةً أن الرد على جريمة اغتيال القيادي بهاء أبو العطا وزوجته لن يكون محدوداً.



وقال بيان صادر عن السرايا، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء: "نؤكد بأن الرد على هذه الجريمة لن يكون له حدود وسيكون بحجم الجريمة التي ارتكبها العدو المجرم وليتحمل الاحتلال نتائج هذا العدوان وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".



وأضاف البيان: "سرايا القدس تنعى قائدها الكبير بهاء أبو العطا وزوجته وتعلن حالة الاستنفار القصوى"، مشيرةً إلى أن أبو العطا أحد أبرز أعضاء مجلسها العسكري وقائد المنطقة الشمالية.



ولفت البيان، إلى أن أبو العطا وزوجته استشهدوا بمنزلهم في عملية اغتيال إسرائيلية بمنطقة الشجاعية شرق مدينة غزة.











رام الله - دنيا الوطن