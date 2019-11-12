حماس تعلق على اغتيال بهاء أبو العطا
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء على اغتيال الجيش الإسرائيلي، للقيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، فجر اليوم في حي الشجاعية.
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء على اغتيال الجيش الإسرائيلي، للقيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، فجر اليوم في حي الشجاعية.
وفيما يلي تفاصيل البيان..
"من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا "
تنعى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى شعبنا الفلسطيني وإلى أمتنا العربية والإسلامية
القائد المجاهد الشهيد/ بهاء أبو العطا "أبو سليم" القيادي في سرايا القدس، والذي استهدفته يد الغدر الصهيونية فجر اليوم الثلاثاء ٢٠١٩/١١/١٢.
إن شعبنا الفلسطيني إذ يودع اليوم قائدا مجاهدا لحق بركب القادة الشهداء، فإننا نؤكد في حركة حماس أن العدو الصهيوني يتحمل كل التبعات والنتائج المترتبة على هذا التصعيد والاستهداف الخطير ، وإن مسيرة الجهاد والمقاومة مستمرة ومتصاعدة، وجريمة اغتيال القائد أبو سليم لن تمر دون عقاب.
"من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا "
تنعى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى شعبنا الفلسطيني وإلى أمتنا العربية والإسلامية
القائد المجاهد الشهيد/ بهاء أبو العطا "أبو سليم" القيادي في سرايا القدس، والذي استهدفته يد الغدر الصهيونية فجر اليوم الثلاثاء ٢٠١٩/١١/١٢.
إن شعبنا الفلسطيني إذ يودع اليوم قائدا مجاهدا لحق بركب القادة الشهداء، فإننا نؤكد في حركة حماس أن العدو الصهيوني يتحمل كل التبعات والنتائج المترتبة على هذا التصعيد والاستهداف الخطير ، وإن مسيرة الجهاد والمقاومة مستمرة ومتصاعدة، وجريمة اغتيال القائد أبو سليم لن تمر دون عقاب.
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