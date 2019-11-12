حماس تعلق على اغتيال بهاء أبو العطا





وفيما يلي تفاصيل البيان..



"من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا "



تنعى حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى شعبنا الفلسطيني وإلى أمتنا العربية والإسلامية



القائد المجاهد الشهيد/ بهاء أبو العطا "أبو سليم" القيادي في سرايا القدس، والذي استهدفته يد الغدر الصهيونية فجر اليوم الثلاثاء ٢٠١٩/١١/١٢.



إن شعبنا الفلسطيني إذ يودع اليوم قائدا مجاهدا لحق بركب القادة الشهداء، فإننا نؤكد في حركة حماس أن العدو الصهيوني يتحمل كل التبعات والنتائج المترتبة على هذا التصعيد والاستهداف الخطير ، وإن مسيرة الجهاد والمقاومة مستمرة ومتصاعدة، وجريمة اغتيال القائد أبو سليم لن تمر دون عقاب.



رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء على اغتيال الجيش الإسرائيلي، للقيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا، فجر اليوم في حي الشجاعية.