صافرات الإنذار تدوي بمستوطنات غلاف غزة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح الثلاثاء، انطلاق صافرات الإنذار بمستوطنات غلاف غزة، وذلك عقب اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للقيادي بسرايا القدس بهاء أبو العطا.



وحسب الإعلام الإسرائيلي، فقد دوت صافرات الإنذار في اسدود وكافة مستوطنات غلاف غزة، بالاضافة إلى مستوطنة (ريشون ليتسيون) جنوب تل أبيب، وذلك بعد إطلاق رشقات من الصواريخ من قطاع غزة تجاه بلدات الغلاف.



وأشار الإعلام الإسرائيلي، إلى أن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال إطلاق الصواريخ على تل أبيب، فيما فتحت بلدية اسدود الملاجئ، لافتاً إلى أن القبة الحديدية اعترضت صاروخ من أصل اثنين أطلقا من غزة.



هذا وقالت مصادر فلسطينية محلية، أن طائرات الاحتلال قصفت عدة أهداف في قطاع غزة، وذلك في أعقاب عملية اغتيال القيادي أبو العطا.