"التعليم" بغزة تعلق الدراسة بجميع المدارس والوزارات الحكومية تعمل بنظام الطوارئ
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، صباح الثلاثاء، تعليق الدراسة في جميع المدارس بقطاع غزة، وذلك عقب اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لقيادي في المقاومة الفلسطينية.
قررت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، صباح الثلاثاء، تعليق الدراسة في جميع المدارس بقطاع غزة، وذلك عقب اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لقيادي في المقاومة الفلسطينية.
وقال الناطق باسم الوزارة، معتصم الميناوي، لـ "دنيا الوطن": إنه تقرر تعليق الدراسة في جميع المدارس اليوم الثلاثاء.
وفي السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي: "بناء على جريمة الاحتلال فجر هذا اليوم واستمرار اعتدائه على أبناء شعبنا، سيتم العمل وفق نظام الطوارئ في كافة المقرات الحكومية وتعليق الدوام المدرسي حتى إشعار آخر"
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