"التعليم" بغزة تعلق الدراسة بجميع المدارس والوزارات الحكومية تعمل بنظام الطوارئ





وقال الناطق باسم الوزارة، معتصم الميناوي، لـ "دنيا الوطن": إنه تقرر تعليق الدراسة في جميع المدارس اليوم الثلاثاء.





وفي السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي: "بناء على جريمة الاحتلال فجر هذا اليوم واستمرار اعتدائه على أبناء شعبنا، سيتم العمل وفق نظام الطوارئ في كافة المقرات الحكومية وتعليق الدوام المدرسي حتى إشعار آخر"













رام الله - دنيا الوطنقررت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، صباح الثلاثاء، تعليق الدراسة في جميع المدارس بقطاع غزة، وذلك عقب اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لقيادي في المقاومة الفلسطينية.