استشهاد نجل قيادي بالجهاد الإسلامي بقصف إسرائيل على سوريا

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، الثلاثاء، استشهاد نجل القيادي في الحركة أكرم العجوري باستهداف منزله بالعاصمة السورية (دمشق)، وذلك بالتزامن مع اغتيال القيادي بهاء أبو العطا.





وحسب الحركة، فإن الاغتيال أسفر عن استشهاد نجل العجوري، وشخص آخر، فيما أصيب آخرين خلال الاستهداف الإسرائيلي.



وفي السياق، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا): إن شخصين استشهدا وأصيب ستة آخرون، في حصيلة أولية، جراء استهداف بناء مدني في المزة غربية بالقرب من السفارة اللبنانية بدمشق.



وأشار وزير الداخلية السوري، اللواء محمد خالد الرحمون، خلال تفقده موقع الاستهداف، إلى أن عدداً من المدنيين استشهدوا وأصيب عدد آخر جراء الاستهداف المعادي للبناء السكني.



وفي السياق، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا): إن شخصين استشهدا وأصيب ستة آخرون، في حصيلة أولية، جراء استهداف بناء مدني في المزة غربية بالقرب من السفارة اللبنانية بدمشق.وأشار وزير الداخلية السوري، اللواء محمد خالد الرحمون، خلال تفقده موقع الاستهداف، إلى أن عدداً من المدنيين استشهدوا وأصيب عدد آخر جراء الاستهداف المعادي للبناء السكني.

رام الله - دنيا الوطن