إسرائيل تُغلق جميع معابر قطاع غزة وتقلص مساحة الصيد

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن سلطات الاحتلال أصدرت قراراً بإغلاق جميع معابر قطاع غزة، وتقليص مساحة الصيد في القطاع.





وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطيني، كميل أبو ركن: إنه سيتم إغلاق معبري إيرز وكرم أبو سالم، مشيراً إلى أنه تم تقليص مساحة الصيد في قطاع غزة إلى ستة أميال حتى إشعار آخر.





وفي السياق، قال رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في القطاع، رائد فتوح: إن الجانب الإسرائيلي أبلغه، بقرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق معبر (كرم أبو سالم) من اليوم وحتى إشعار آخر.



جاء ذلك وفق بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وذلك بعد ساعات قليلة من عملية اغتيال نفذها الجيش الإسرائيلي في القطاع، استشهد من خلالها القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا.





رام الله - دنيا الوطن