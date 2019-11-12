الاحتلال الإسرائيلي يغتال القيادي بسرايا القدس "بهاء أبو العطا"

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استشهاد القيادي بهاء أبو العطا (أبا سليم)، قائد المنطقة الشمالية، مشيرةً إلى أنه استشهد أثناء قيامه بعمل جهادي.



وقالت السرايا، في بيان صحفي: "في إطار مسيرة الجهاد والمقاومة المباركة، لا زالت سرايا القدس تقدم لشعبنا وأمتنا كوكبة أبنائها شهداء في سبيل اللَّهِ تعالى، وعلى ذات الطريق نزف الى العلا بمزيد من العزة والكرامة ارتقاء شهيد المقاومة في وجه العنجهية، شهيد النفر في زمن التراخي، قائدنا المجاهد بهاء أبو العطا قائد المنطقة الشمالية سكان غزة"



وأضاف البيان: "استشهد أبو العطا ناصرًا منتصرًا أثناء قيامه بعمل جهادي بطولي لدحر المؤامرات والدفاع عن الأرض والعرض على يد الغدر والخيانة لتسقي دمائه الشريفة والطاهرة تراب الوطن".



وتابع البيان: "إننا في سرايا القدس نعد ونتوعد بالخطو على درب الشرفاء لاستكمال مسيرة تحرير كامل فلسطين الحبيبة وإن ردّنا حتمًا قادم يزلزل الكيان الصهيوني".



بدوره، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسؤوليته عن اغتيال القيادي بالسرايا بهاء أبو العطا، فجر اليوم الثلاثاء.



وقال جيش الاحتلال: "في عملية مشتركة للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام تم في الساعة الأخيرة استهداف مبنى تواجد في داخله أبو ا أبرز قادة ‎الجهاد الاسلامي في قطاع ‎غزة ‎بهاء أبو العطا".



هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فجر الثلاثاء، استشهاد مواطن ومواطنة فلسطينيان وإصابة اثنين آخرين بانفجار منزل شرق حي الشجاعية.



وسُمع فجر اليوم الثلاثاء دوي انفجار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، فيما تداولت وسائل إعلام محلية أنباءً عن استهداف منزل أحد المواطنين بالحي.



وفي السياق، قالت قناة (الجزيرة): إن الانفجار بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة استهدف منزل قيادي في المقاومة الفلسطينية، مشيرةً إلى وجود تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية بعد الانفجار.





من ناحيتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية: إنه تم إلغاء الدراسة في جميع مستوطنات غلاف غزة، وتم إصدار تعليمات للمستوطنين بالبقاء بالقرب من الملاجئ.



بيان سرايا القدس

رام الله - دنيا الوطن