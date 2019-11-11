إسرائيل ترفض عرضاً أردنياً لشراء أراضي يمتلكها إسرائيليون بالباقورة





وأكد أنه لا توجد ملكيات خاصة إسرائيلية في الغمر، وكلها أراضٍ تعود ملكيتها لخزينة الدولة الأردنية، لافتاً إلى أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو أنه سيضم الأغوار سيقتل عملية تحقيق السلام ومن يريد السلام يحترم حقوق الشعب الفلسطيني".



وأشار إلى التزام الأردن بعملية السلام كخيار استراتيجي، لكنّ ما تمارسه إسرائيل اليوم على الأرض يقوض فرص حل السلام في المنطقة الذي لن يتم إلا بإقامة الدولة الفلسطينية عبر القوانين الدولية التي أقرت حل الدولتين.



ولفت إلى أن "الأردن مستمر في بذل جهده لحماية الوضع القائم التاريخي في القدس والمسجد الأقصى، وندين أي عمل ينتهك المقدسات في القدس"، مؤكداً أن "الملك هو الوصي على المقدسات في القدس".



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأُردني، أيمن الصفدي: إن الأردن عرض شراء أراضٍ يمتلكها إسرائيليون في الباقورة، لكنها رفضتوقال الصفدي، في مؤتمر صحافي بمقر الخارجية الأُردنية: إن إسرائيل سعت لتمديد فترة الانتفاع بأراضي الباقورة والغمر، ولكن الأردن رفض ذلك مطلقاً، وفق صحيفة (القدس).وأضاف الصفدي: "أنهى الأردن، الأحد، تطبيق ملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية معاهدة السلام، تنفيذاً لما أعلنه الملك عبد الله الثاني ولتوجيهاته، ونفد باستخدام حقنا القانوني الذي أقرته اتفاقية السلام".وتابع: "إن النظامين الخاصين كانا قد منحا استثناءات جمركية ضريبية للعمالة الإسرائيلية"، موضحاً أن "هذه الإعفاءات والميزات في الملحقين انتهت".وأشار إلى أن " الأردن سيحترم أي التزامات عليه مثل السماح لمزارعي الغمر بجني محصولهم لمرة واحدة من خلال تأشيرات من الأردن"، موضحاً أن "هذا الأمر قد يستمر من شهرين إلى أربعة أشهر".