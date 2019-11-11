الشرطة بغزة تُصدر توضيحاً بشأن استخدام أرقام اتصال لشركة خلوية

أصدر الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، العقيد أيمن البطنيجي توضحياً بخصوص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام أرقام اتصال تعود لأحد الشركات الخلوية في قطاع غزة.





وقال البطنيجي، عبر صفحته بـ (فيسبوك): "بخصوص ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول قيام أشخاص مجهولين باستخدام أرقام تعود لأحد الشركات الخلوية العاملة بالقطاع بالاتصال على المواطنين واختراق أجهزتهم والحصول على صورة شخصية لهم، فقد تم من دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة المتابعة الفورية".





وأضاف البطنيجي: "تبين عدم صحة ما تم تداوله وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق مروجي الإشاعات، أما بخصوص واقعة انتشار صور خاصة تعود لإحدى العائلات بالمحافظة الوسطى

فإنه تم من دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة المتابعة الفورية والتوصل للجاني وهو الآن خارج القطاع وجاري اتخاذ التدابير الفنية لإغلاق الصفحات واستكمال الاجراءات القانونية".





يذكر أن نشطاء (فيسبوك) تداولوا منشورات حول اتصال هاتفي من أحد الأرقام، مؤكدين أنها محاولات لاختراق الأجهزة الخاصة بهم.

رام الله - دنيا الوطن