العالول: نريد ورقة موقعة من هنية حول رأي حماس بملف الانتخابات

قال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول: إن القيادة الفلسطينية تريد ورقة موقعة من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حول رأي حركته بملف الانتخابات.





وأضاف العالول، لتلفزيون (فلسطين)، مساء الاثنين: "موقف هنية المُعلن في خطابه أمس الأحد قرأته في ثلاثة مواقع إخبارية، وزملاءه يخروجون بموقف متناقض عما صرح به أمس".





وتابع العالول: "نبذل جهوداً لتكون القدس جزءاً أساسياً من الانتخابات الفلسطينية، ونسعى لموافقة حماس بملف الانتخابات وسنبذل كل الجهد لتأتي إلينا".





وفي وقت سابق، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية: إصدار المرسوم الرئاسي قبل اللقاء الوطني لن يكون عقبة، في طريق إجراء الانتخابات العامة، مبينًا أنه يوجد توافق وطني لإجراء الانتخابات.



وقال هنية، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة، بعد انتهاء مشاوراته بالفصائل الفلسطينية: إنه يجب تحييد المحكمة الدستورية، لأنها من قرر حل المجلس التشريعي، مضيفًا: "من متطلبات الانتخابات تحييد المحكمة الدستورية التي تشكلت خلال الانقسام، والتي قررت حل المجلس التشريعي".



وأوضح، أنه من الصعب، أن تبقى المحكمة الدستورية سيفاً مشرعاً أمام الانتخابات، مبينًا أنه يجب معالجة قضية المجلس التشريعي الحالي، إذا أردنا الذهاب إلى الانتخابات.



وأشار إلى أنه ينبغي إطلاق الحريات في الضفة، وهذا أحد المتطلبات لإجراء الانتخابات، متابعًا: "يجب توفير الحريات اللازمة لإجراء الانتخابات لأن أحد متطلباتها أن يتمتع المشاركون بالحرية الكاملة".

رام الله - دنيا الوطن