يديعوت تكشف تفاصيل حادث "غير عادي" قرب ساحل تل أبيب



وحسب الصحيفة، فإنه لم "يُعرف هل جمعت معلومات أو ما هو حجم الضرر الأمني الذي تسببت به لإسرائيل؟".







رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، مساء الاثنين، تفاصيل حادث وصفته بـ "غير العادي" قرب ساحل تل أبيب.وقالت الصحيفة إنه "قبل ثلاثة أشهر، تم رصد غواصة روسية على بعد ثمانية أميال بحرية بالقرب من ساحل تل أبيب، ثم غادرت المنطقة".