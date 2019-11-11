أجواء غائمة جزئياً وارتفاع طفيف على درجات الحرارة لنهاية الأسبوع

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غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 25-19 26-18 27-17 بيت لحم 25-19 26-18 27-17 رام الله والبيرة 24-18 25-17 26-15 طولكرم 30-21 31-22 32-21 نابلس 27-20 28-19 29-18 قلقيلية 30-21 31-22 32-21 جنين 30-21 31-20 32-18 سلفيت 25-19 26-18 27-17 طوباس 30-21 31-20 32-18 روابي 26-19 26-20 27-19 الخليل 25-18 26-17 27-15 غزه 29-22 30-23 31-22 أريحا 35-24 36-23 37-22 خانيونس 29-22 30-23 31-22 الأغوار الشمالية 33-22 34-21 35-20 رفح 30-21 31-22 32-21

رام الله - دنيا الوطنقالت دائرة الأرصاد الجوية: إن الجو سيكون غداً الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ست درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثمان درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف ألمناطق والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر اشعال النار قي المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة بسبب الأجواء الجافة ونشاط سرعة الرياح.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: