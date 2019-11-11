شاهد: لحظة إعدام جيش الاحتلال لشاب بالخليل وملادينوف يُعلق

أظهر مقطع فيديو تدواله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اعدام جيش الاحتلال لشاب فلسطيني بمخيم العروب قضاء مدينة الخليل بالضفة الغربية.



وحسب الفيديو، فقد أقدم جيش الاحتلال على إعدام الشاب خلال مواجهات مع جيش الاحتلال وشبان فلسطينيين بالمخيم، وذلك خلال إحياء الشبان لذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وفي السياق، علق مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، على الحادثة، مطالباً بالتحقيق في الإعدام الميداني الذي نفذه جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق الشاب عمر هيثم البدوي (22 عاما).واعتبر ملادينوف في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع (تويتر)، أن "مشاهدة الشريط الذي يوثق قتل البدوي على يد قوات الأمن الإسرائيلية، أمر صادم"، مشدداً على أن الشريط يبيّن أن البدوي "لم يشكل أي تهديد لأحد"، مضيفًا أن "مثل هذه الأفعال يجب التحقيق فيها بدقة".