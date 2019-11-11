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الأردن تُعيد سفيرها لإسرائيل خلال أيام

الأردن تُعيد سفيرها لإسرائيل خلال أيام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن سفير المملكة لدى إسرائيل سيعود إلى عمله خلال أيام، وذلك بعد أسبوعين من استدعائه للتشاور، احتجاجاً على اعتقال إسرائيل لمواطنين أردنيين أفرجت عنهما الأربعاء الماضي.

وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي اليوم ان عودة السفير الأردني إلى تل أبيب قد تكون غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء، وفق وكالة (شنخوا). 

وأشار إلى أنه تم استدعاء السفير، احتجاجا على اعتقال الأردنيين هبة اللبدي، وعبدالرحمن مرعي، وبعد عودتهما زال سبب الاحتجاج.

وكان الأردن قد أعلن في 29 تشرين أول/أكتوبر الماضي استدعاء سفيره في تل أبيب للتشاور، احتجاجاً على استمرار إسرائيل في اعتقال مواطنيه هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي.

واعتقلت السلطات الإسرائيلية كل من اللبدي ومرعي، في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر على التوالي في أثناء توجههما كل على حدة لحضور حفلي زفاف في الضفة الغربية، دون إبداء الأسباب.

والأربعاء الماضي، وصل المعتقلان الأردنيان إلى الأردن بعد الإفراج عنهما من قبل إسرائيل، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية.

من ناحية أخرى، قال الصفدي إن الأردن اتخذ قرارا وطنيا يخدم مصالحه بإنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وأضاف أن بلاده ستحترم حقوق الملكية الخاصة التي أقرتها اتفاقية السلام، مؤكدا أنه على كل من يرغب بالدخول من الإسرائيليين إلى الباقورة أو الغمر عليه الحصول على تأشيرة دخول.

وأشار مجددا إلى أن الأردن سيسمح للمزارعين الإسرائيليين بالدخول إلى الغمر لحصاد ما زرعوه، مبينا أن الغمر مزروعة بمحاصيل خضروات تحصد لمرة واحدة، والتي قد تستغرق من شهرين إلى أربعة أشهر.

وعن استغلال الأراضي محليا، قال الصفدي إن الباقورة بها أراض ذات ملكيات خاصة والأردن سيحترم ذلك، أما الغمر فهي أراض للخزينة، وعلى المختصين دراسة الاستفادة منها وإقرار ذلك.

وأكد أن الأردن خلال المشاورات مع إسرائيل عرض شراء الملكيات الخاصة، إلا أنهم رفضوا ذلك.

وبين أن انتهاء العمل بالنظامين الخاصين يعني أيضا إنهاء منح الاستثناءات الجمركية الضريبية للعمالة الإسرائيلية.

وشدد الصفدي على أن الأردن ملتزم باتفاقية السلام، مؤكدا أن السلام هو خيار استراتيجي عربي.

وعن المعتقل الإسرائيلي في الأردن، قال وزير الخارجية الأردني، إن عمان تلقت طلبا من تل أبيب بـ"زيارة قنصلية" للمعتقل الإسرائيلي، الذي تسلل بطريقة غير شرعية للأراضي الأردنية.

وتابع أنه سيسمح بزيارة المعتقل الإسرائيلي، الذي سيطبق عليه القانون الأردني.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أعلنت في 29 تشرين اول/أكتوبر الماضي توقيف مواطن إسرائيلي تسلل بطريقة غير شرعية إلى أراضي المملكة.

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