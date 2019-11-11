شؤون فلسطينية

الحكومة للرئيس عباس: جاهزون لإنجاح الانتخابات

الحكومة للرئيس عباس: جاهزون لإنجاح الانتخابات
حكومة الدكتور محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن مجلس الوزراء أكد للرئيس محمود عباس جاهزية الحكومة لإنجاح الانتخابات، وذلك خلال جلسة الحكومة الأسبوعية التي شارك بها الرئيس عباس.

وأكد اشتيه، جاهزية الحكومة للقيام بكل ما هو مطلوب من أجل إنجاح الانتخابات وتنفيذها على أكمل وجه، لتجديد الشرعيات وبث الإشعاع الديمقراطي، مشدداً على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ توجيهات الرئيس لإنجاح العملية الديمقراطية.

وقدم رئيس الوزراء عرضا مفصلا للأداء الحكومي منذ تولي الحكومة مهامها في شهر نيسان/إبريل الماضي.

وناقش مجلس الوزراء مشروع قانون حق الحصول على المعلومات، الذي يهدف إلى إيجاد آلية قانونية تضمن التدفق الحر للمعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وفقاً للمعايير والمبادئ الوطنية والعالمية، بالإضافة إلى إيجاد آلية للمتابعة والتقييم فيما يتعلق بعمل المؤسسات من قبل المسؤولين والمواطنين على حد سواء.

وقرر المجلس إحالة المشروع إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيدا لاتخاذ المقتضى في جلسة مقبلة.

كما ناقش المجلس مشروع قانون حماية البيانات والمعلومات الشخصية، الذي يهدف إلى إيجاد إطار قانوني ناظم لحماية البيانات الشخصية وآليات معالجتها وإيجاد جهة رسمية مختصة بنص القانون يتم من خلالها معالجة البيانات الشخصية وتكون المرجع والضامن لحماية البيانات الشخصية، مع ضمان عدم استخدام معالجة البيانات الشخصية للمواطنين من قبل جهة ليست مختصة وخارج إطار القانون.

وقرر المجلس إحالة المشروع إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى في جلسة مقبلة.

وعلى صعيد الانتهاكات الإسرائيلية، أدان المجلس قيام جنود الاحتلال بقتل الشاب عمر البدوي (20 عاما) من مخيم العروب في الخليل، بدم بارد خلال محاولته إطفاء حريق شبّ على مدخل المخيم ظهر اليوم.

كما ندّد المجلس بعمليات التنكيل والمداهمات اليومية لمنازل المواطنين في بلدة العيسوية، التي جرى خلالها اعتقال المئات وإصابة العشرات من أهالي البلدة الصامدة وإخضاع العديد من سكانها للإقامات الجبرية. وأشاد المجلس بصمود أهالي البلدة أمام كل تلك الانتهاكات التي تستهدف عزلها عن المدينة المقدسة ومصادرة أراضي المنطقة الشرقية منها لصالح إقامة نقاط عسكرية، لفرض مزيد من الحصار على البلدة المحاطة بالمستوطنات.

وتوقف مجلس الوزراء عند الذكرى الخامسة عشرة لرحيل الشهيد الخالد ياسر عرفات، مستذكرا مناقبه ومواقفه التي قضى من أجلها.

وتوجه المجلس بالتحية للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده لمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لإعلان الاستقلال في الجزائر، مؤكدا المضي قدما للوصول إلى الاستقلال الناجز بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقرر مجلس الوزراء ما يلي:

- الموافقة على الإحالات القطعية الخاصة بوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية والمتضمنة عطاءات شراء أدوية ومستهلكات ومواد طبية.

- الموافقة على إعلان بدء الاهتمام لتأهيل المشاتل المرخصة لتوفير الأشتال المثمرة والمتنوعة لصالح مشروع تخضير فلسطين للموسم 2019-2020.

- توفير المبالغ المالية لمشروع تأهيل طريق كفر عقب – قلنديا (طريق المطار).

- الموافقة على تمويل عدد من الشركات غير الربحية وفق المعايير المعتمدة.

- عرض مجموعة من القوانين والأنظمة على مجلس الوزراء للمراجعة والاعتماد.

- الموافقة على منح أذونات شراء للأشخاص الطبيعيين والمعنويين لتملك أموال غير منقولة.

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