(فتح) تُحيي ذكرى وفاة ياسر عرفات بغزة الخميس المقبل

أعلنت حركة فتح، مساء الاثنين، إحيائها للذكرى الـ 15 لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وذلك في قطاع غزة، نهاية الأسبوع الجاري.





وقالت الحركة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنها ستُحيي ذكرى الراحل عرفات بمهرجان مركزي ستقيمه يوم الخميس الساعة الثالثة عصراً بساحة الجندي المجهول وسط غزة.





وأضاف البيان، أن ذلك تخليدًا لصاحب الرصاصة الأولى ومفجر الثورة الفلسطينية المعاصرة.







وقالت المصادر: إن الحركة ستحيي ذكرى الراحل عرفات في القطاع عصر يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أنها ستبدأ بالتحضيرات اللازمة بهذا الشأن.

يذكر أن فصائل فلسطينية طالبت بالسماح بتنظيم مهرجان للاحتفال بذكرى الراحل عرفات في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، علمت "دنيا الوطن" من مصادر مُطلعة أن حركة فتح ستحيي نهاية الأسبوع الجاري، ذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات في قطاع غزة، وذلك بعد حصولها على الموافقة اللازمة.

خاص دنيا الوطن