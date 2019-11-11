مجدلاني: الانتخابات للشعب وليست للأحزاب السياسية والقدس جوهرها

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني: إن الانتخابات للشعب وليست الأحزاب السياسية، مضيفاً: "الأحزاب السياسية ممكن أن تشارك أو لا تشارك بالعملية الديمقراطية".واستدرك مجدلاني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لكن شعبنا من حقه إعادة الوهج الديمقراطي وانتخاب ممثليه وقياداته ويواصل العمليات الكفاحية والنضالية حتى تحقيق حلم شعبنا بالاستقلال".وأضاف مجدلاني: "بدون شك الانتخابات هي استحقاق ديمقراطي للشعب الفلسطيني واستحقاق دستوري وحق لكل مواطن فلسطيني والاستعداد للانتخابات هي قضية أساسية وجوهرية".وأشار مجدلاني، إلى أن القدس جوهر القضية الفلسطينية، وأن الأساس أن يكون موقف وطني موحد للذهاب إلى الانتخابات، متابعاً: "سنحول إجراء الانتخابات بالقدس لقضية نضالية وكفاحية يتوحد فيها كل أطياف شعبنا".