دولي

وكالة الطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم في "فوردو" مع تنامي مخزون اليورانيوم

وكالة الطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم في "فوردو" مع تنامي مخزون اليورانيوم
الرئيس الإيراني حسن روحاني بإحدى جولاته في هيئة الطاقة الايرانية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في موقع "فوردو" تحت الأرض في أحدث انتهاك لاتفاقها مع القوى الكبرى.

وأضافت الوكالة في تقريرها الفصلي أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب مستمر في الزيادة، وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وذكرت الوكالة التي تراقب الاتفاق، أن مستوى تخصيب إيران لليورانيوم لا يزال فوق الحد الذي يسمح به الاتفاق، مؤكدة بأن إيران تخصب اليورانيوم في مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة، وهو ما يمنعه الاتفاق.

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