"الشعبية" تنعي البدوي وتؤكد أن دماءه الطاهرة لن تذهب هدراً

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رام الله - دنيا الوطن

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باسم أمينها العام، أحمد سعدات وجميع قياداتها وكادراتها في الوطن والشتات بمزيد من الفخر والاعتزاز، رفيقها البطل/عمر هيثم البدوي 22 عاماً من مخيم العروب شمال مدينة الخليل، والذي استشهد اليوم الاثنين في جريمة إعدام ميدانية "صهيونية".



وتوجهت الجبهة إلى عموم عائلة البدوي المناضلة بخالص عزائها، مؤكدة أن دماء الشهيد الطاهرة لن ولم تذهب هدراً، وستظل لعنة تطارد كل المتخاذلين والمُطبعّين وسماسرة التنسيق الأمني.



وحيت الجبهة جماهير شعبنا في مخيم العروب – المخيم الأحمر، والذين حوّلوا المخيم إلى ملاحم يومية يتصدون خلالها للهجمة الاحتلالية المتواصلة على المخيم.



وقالت: إن جريمة الإعدام البشعة للرفيق البدوي وجرائم الاحتلال المتواصلة تثبت للقاصي والداني أن المعركة مع هذا "العدو الصهيوني" المجرم مستمرة وطويلة، وهي بحاجة للأوفياء والأنقياء والنَفَس الطويل والأقدر على الصمود، والمقتنع

بالمقاومة فكرة وعملاً.