أطباء بمستشفى الشفاء يجرون عملية معقدة لطفل رضيع تكللت بالنجاح

أجرى أطباء جراحة المخ والأعصاب، بمستشفى الشفاء بغزة، عملية معقدة لطفل رضيع، تكللت بالنجاح .



ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن طفلاً يبلغ من العمر (أربعة شهور) كان يعاني من شلل نصفي غير كامل، وبعد عمل صورة رنين عاجلة للعمود الفقري تبين وجود تجمع للصديد فوق غشاء آلام الجافية في المنطقة الصدرية علي امتداد أربع فقرات.





وقام فريق جراحة الأعصاب، ممثلاً بالدكتور خميس الشيخ ديب استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور رامي السوسي أخصائي جراحة المخ والأعصاب، ودكتورة مني كسكين، وتحت إشراف رئيس أقسام جراحة الأعصاب دكتور أسامة العكلوك بإجراء عملية عاجلة لاستئصال صفائح عظمية وتفريغ الصديد.





وشارك في العملية كلٌ من طاقم التخدير، دكتورة ريما الغول وطاقم تمريض العمليات المتمرسين، حيث تم تكريم الطاقم في إدارة مستشفى الشفاء من قبل أهل الطفل المريض بعد نجاح العملية.









رام الله - دنيا الوطن