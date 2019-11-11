"العربية الفلسطينية": عرفات حافظ على القرار السياسي الفلسطيني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، أن الرئيس الراحل ياسر عرفات حافظ على القرار الفلسطيني ، ملمحاً إلى أنه لاحظ أن القرار بات يرتهن إلى أجندات خارجية، مبيناً أن عرفات حافظ بذلك على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي، و الوحيد للشعب الفلسطيني.



وأوضح أن عرفات عندما شكل حالة فلسطينية تمثلت بالمنظمة لتكون مظلة للكل الفلسطيني جعلها ديمقراطية غابة البنادق، مشيراً إلى أن الرئيس عرفات تزوج القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن " العالم عرف فلسطين بكوفيته"، مستطرداً بالقول: " لم ينزع عرفات بزته العسكرية، وهذا دليل أن المقاومة بأشكالها كافة مشروعة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي"، متابعاً : " أثبت الرئيس الراحل أبو عمار أنه رجل الحرب و السلام".



وقال عاشور: " تميز عرفات بشخصية كاريزمية و ديناميكية ليس لها مثيل "، مبيناً أن الغرب و أميركا وصفته بأنه يتميز بحنكة، و ذكاء سياسي لم يشهدها العالم من قبل، داعياً إلى إحياء ذكراه بكل الامكانيات المتاحة، مؤكداً أنه يستحق أكثر من ذلك.