مصرع طفلة بحادث سير دهس في رام الله

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

لقيت الطفلة، لين رمزي خلف (15 عاماً) مصرعها ظهر اليوم الاثنين، إثر حادث سير دهس بمركبة، بالقرب من حي الطيرة، برام الله.



وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات: إن الشرطة أبلغت بوقوع حادث دهس لطفلة من قبل مركبة في حي الطيرة، وعلى الفور توجه خبراء الحوادث والإسعاف للمكان ونقلت الطفلة للمستشفى الاستشاري لعلاجها وبعد لحظات أعلن الأطباء عن وفاتها.



وأكد ارزيقات أن شرطة المرور، أوقفت السائق وباشرت التحقيق وأعلمت النيابة بالحادث.