إصابة عدد من الشبان بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

مواجهات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب مساء اليوم الاثنين، عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، شمال مدينة الخليل.



وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر، محمد عوض: إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر القريبة مما تسمى مستوطنة (كرمي تسور) المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل، وأطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان ومنازل المواطنين الذين خرجوا إحياءً لذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، ما أدى لإصابة عشرات منهم بالاختناق.