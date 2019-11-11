ليبرمان يوجه دعوة لنتنياهو وغانتس والأخير ينوي تقديم تنازلات

واكد ليبرمان خلال جلسة كتلة الحزب في (كنيست) اليوم الإثنين، أنه لا يرفض أي حزب وأنه سيؤيد حكومة وحدة وطنية حتى إذا لم يشارك فيها، مدحضاً الادعاءات أنه يعمل بدافع معاداته الشخصية لنتنياهو، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ومن جانبه، أعلن غانتس أنه ينوي تقديم تنازلات معينة بهدف تجنب الذهاب إلى انتخابات ثالثة، مشيراً خلال جلسة لـ (أزرق أبيض)، البرلمانية اليوم إلى أنه سيجتمع مع رئيس (إسرائيل بيتنا) غداً لبحث الموضوع، ورحب غانتس بمبادرة ليبرمان لتفادي جولة انتخابية ثالثة.



وتوجه غانتس إلى نتنياهو قائلاً: إن الأخير يرفض منذ شهر ونيف بحث الأمور الجوهرية، داعياً اياه إلى تفويض الفريق المفاوض لحزبه لبحث هذه الأمور وليس الأمور الشخصية معتبراً أن الجمهور لن يغفر للقياديين إذا لم يقم بذلك.





وتابع يقول وفق (مكان): أن حزبه مستعد للتحدث مع كل شريك محتمل، مشيراً إلى أن هناك تقدماً في الاتصالات مع حزبي (العمل - غيشر) ومع (المعسكر الديموقراطي).



رام الله - دنيا الوطندعا رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) في إسرائيل، أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، إلى السمو فوق اعتبارات شخصية أو غريبة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل وزراء من الحزبين بغية المصادقة على ميزانية الدولة، ثم ضم أحزاب أخرى إلى الائتلاف الحكومي .