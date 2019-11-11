شاهد: الملك عبد الله يزور الباقورة ويُقيم الصلاة فيها

وأوضحت الوزارة، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأردن مارس حقه القانوني الذي جسدته الاتفاقية بعدم تجديد الملحقين، ويحترم التزامه القانوني أيضا المتمثل باحترام أي حقوق تأتت من الاتفاقية، وهي محصورة باحترام الملكية الخاصة في الباقورة والسماح بحصاد ما كان قد زرع قبل انتهاء العمل بالملحقين في الغمر وفق القانون الأردني.













رام الله - دنيا الوطنزار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، منطقة الباقورة.وأدى الملك عبد الله، الصلاة في الباقورة، رفقة الضباط والجنود الأردنيين، ومن ثم استمع الملك عبد الله إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الشمالية حول الأهمية التاريخية والجغرافية والاستراتيجية للمنطقة.وأكد قائد المنطقة العسكرية الشمالية فخر واعتزاز جميع مرتبات المنطقة بقرارات الملك، وجاهزيتهم للدفاع عن ثرى الوطن بالمهج والأرواح.وكان في استقبال اللملك لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.يشار إلى أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قالت في وقت سابق: إنه "لا تمديد ولا تجديد للملحقين الخاصين باتفاقية السلام الأردنية- الإسرائيلية اللذين صدر بموجبهما نظامان خاصان لحق الانتفاع الذي منحته الاتفاقية لإسرائيل".