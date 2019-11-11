عربي

شاهد: الملك عبد الله يزور الباقورة ويُقيم الصلاة فيها

شاهد: الملك عبد الله يزور الباقورة ويُقيم الصلاة فيها
رام الله - دنيا الوطن
زار العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الاثنين، منطقة الباقورة.

وأدى الملك عبد الله، الصلاة في الباقورة، رفقة الضباط والجنود الأردنيين، ومن ثم استمع الملك عبد الله إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الشمالية حول الأهمية التاريخية والجغرافية والاستراتيجية للمنطقة.

وأكد قائد المنطقة العسكرية الشمالية فخر واعتزاز جميع مرتبات المنطقة بقرارات الملك، وجاهزيتهم للدفاع عن ثرى الوطن بالمهج والأرواح.

وكان في استقبال اللملك لدى وصوله، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

يشار إلى أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قالت في وقت سابق: إنه "لا تمديد ولا تجديد للملحقين الخاصين باتفاقية السلام الأردنية- الإسرائيلية اللذين صدر بموجبهما نظامان خاصان لحق الانتفاع الذي منحته الاتفاقية لإسرائيل".

وأوضحت الوزارة، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأردن مارس حقه القانوني الذي جسدته الاتفاقية بعدم تجديد الملحقين، ويحترم التزامه القانوني أيضا المتمثل باحترام أي حقوق تأتت من الاتفاقية، وهي محصورة باحترام الملكية الخاصة في الباقورة والسماح بحصاد ما كان قد زرع قبل انتهاء العمل بالملحقين في الغمر وفق القانون الأردني.




أخبار ذات صلة

الرزاز: بسطنا السيادة الأردنيّة الكاملة غير المنقوصة على الباقورة والغمر

الرزاز: بسطنا السيادة الأردنيّة الكاملة غير المنقوصة على الباقورة والغمر

الأردن تُعيد سفيرها لإسرائيل خلال أيام

الأردن تُعيد سفيرها لإسرائيل خلال أيام

نصر الله: نترك &#34;الباب مفتوحا&#34; في محادثات تشكيل الحكومة

نصر الله: نترك "الباب مفتوحا" في محادثات تشكيل الحكومة

دعوات لبنانية لمحاصرة البرلمان غداً

دعوات لبنانية لمحاصرة البرلمان غداً

ما قيمة قرار الملكي الأردني بوقف تمديد استئجار الباقورة والغمر؟

ما قيمة قرار الملكي الأردني بوقف تمديد استئجار الباقورة والغمر؟

الخارجية الأردنية: لا تمديد ولا تجديد للملحقين الخاصين بالباقورة والغمر

الخارجية الأردنية: لا تمديد ولا تجديد للملحقين الخاصين بالباقورة والغمر

الجيش الإسرائيلي يزعم: تمديد عقد استئجار الغمر من الأردن لأبريل المقبل

الجيش الإسرائيلي يزعم: تمديد عقد استئجار الغمر من الأردن لأبريل المقبل

حاخام يهودي يُصلى بقصر صدام حسين في تكريت

حاخام يهودي يُصلى بقصر صدام حسين في تكريت

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

الرئاسية العليا لشؤون الكنائس: كنيسة المهد ستفتح أبوابها أمام الزوار ساعات إضافية

الرئاسية العليا لشؤون الكنائس: كنيسة المهد ستفتح أبوابها أمام الزوار ساعات إضافية

شاهد: الفلسطينيون يستذكرون الراحل عرفات بأجمل مواقفه

شاهد: الفلسطينيون يستذكرون الراحل عرفات بأجمل مواقفه

الحكومة للرئيس عباس: جاهزون لإنجاح الانتخابات

الحكومة للرئيس عباس: جاهزون لإنجاح الانتخابات

&#34;الخارجية والمغتربين&#34; تدين جريمة إعدام البدوي وتطالب بتفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا

"الخارجية والمغتربين" تدين جريمة إعدام البدوي وتطالب بتفعيل نظام الحماية الدولية لشعبنا

&#34;الشعبية&#34; تنعي البدوي وتؤكد أن دماءه الطاهرة لن تذهب هدراً

"الشعبية" تنعي البدوي وتؤكد أن دماءه الطاهرة لن تذهب هدراً

أطباء بمستشفى الشفاء يجرون عملية معقدة لطفل رضيع تكللت بالنجاح

أطباء بمستشفى الشفاء يجرون عملية معقدة لطفل رضيع تكللت بالنجاح

&#34;التربية&#34; تطلق فعاليات أسبوع الاستقلال والوفاء

"التربية" تطلق فعاليات أسبوع الاستقلال والوفاء

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: عرفات حافظ على القرار السياسي الفلسطيني

"العربية الفلسطينية": عرفات حافظ على القرار السياسي الفلسطيني

منوعات

جان يامان يُثيرُ غضب جمهوره العربيّ بسبب &#34;إسرائيل&#34;

جان يامان يُثيرُ غضب جمهوره العربيّ بسبب "إسرائيل"

قمر تنشر صوراً فاضحة لأنجي خوري وتكشف أنها &#34;مصابة بالإيدز&#34;

قمر تنشر صوراً فاضحة لأنجي خوري وتكشف أنها "مصابة بالإيدز"

بسبب رقص ابن وفاء عامر عارياً.. آيتن عامر تهاجم نجل شقيقتها

بسبب رقص ابن وفاء عامر عارياً.. آيتن عامر تهاجم نجل شقيقتها

غرغرينا بالأمعاء وتسمم بالدم وجرثومة.. فجر السعيد تكشف عن تطورات حالتها الصحية

غرغرينا بالأمعاء وتسمم بالدم وجرثومة.. فجر السعيد تكشف عن تطورات حالتها الصحية

هيثم أحمد زكي وإنجي سلامة.. سبب غير متوقع وراء عدم إتمام زواجهما

هيثم أحمد زكي وإنجي سلامة.. سبب غير متوقع وراء عدم إتمام زواجهما

مارادونا يهاجم ابنته: لن أترك لكِ شيئًا

مارادونا يهاجم ابنته: لن أترك لكِ شيئًا

بعدما خطفت الأنظار بالزي المغربي.. إيفانكا ترامب تفاجئ الجميع برقصة عربية

بعدما خطفت الأنظار بالزي المغربي.. إيفانكا ترامب تفاجئ الجميع برقصة عربية

عفاف شعيب تكشف تفاصيل آخر مكالمة لها مع الراحل هيثم أحمد زكي

عفاف شعيب تكشف تفاصيل آخر مكالمة لها مع الراحل هيثم أحمد زكي

صديق هيثم أحمد زكي يروي موقفًا غريبًا أثناء غسل جثمانه جعله يشك أنه حي

صديق هيثم أحمد زكي يروي موقفًا غريبًا أثناء غسل جثمانه جعله يشك أنه حي

رامي جمال يُصاب بمرض يهدده باعتزال الغناء

رامي جمال يُصاب بمرض يهدده باعتزال الغناء

عربي

الأردن تُعيد سفيرها لإسرائيل خلال أيام

الأردن تُعيد سفيرها لإسرائيل خلال أيام

شاهد: الملك عبد الله يزور الباقورة ويُقيم الصلاة فيها

شاهد: الملك عبد الله يزور الباقورة ويُقيم الصلاة فيها

نصر الله: نترك &#34;الباب مفتوحا&#34; في محادثات تشكيل الحكومة

نصر الله: نترك "الباب مفتوحا" في محادثات تشكيل الحكومة

دعوات لبنانية لمحاصرة البرلمان غداً

دعوات لبنانية لمحاصرة البرلمان غداً