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نصر الله: نترك "الباب مفتوحا" في محادثات تشكيل الحكومة

نصر الله: نترك "الباب مفتوحا" في محادثات تشكيل الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله: "إن المحادثات السياسية مستمرة من أجل تشكيل حكومة جديدة وإنه لن يبحث الأمر علنا لأنه يريد ترك الباب مفتوحا".

وذكر نصر الله، في حديث نقلته قناة (المنار): "في ما يتعلق ببحث الحكومة والتكليف والتأليف، اللقاءات متواصلة والنقاشات دائرة في البلد. أنا لن أتحدث في أمر لسنا مضطرين الآن لكي ندلي بأي كلام وسنترك الباب مفتوحا".

وأضاف: "لن أدخل في تفاصيل التطورات على الساحة الحكومية  وتفاصيل التشكيل لأن المفاوضات ما تزال مستمرة".

وتابع: "في موضوع المطالب المطروحة في الشارع هناك اختلافات، وقد طرح العديد من العناوين التي رفعت في الحراك لكن لم يظهر أنها عناوين جماعية ولكن هناك بعض العناوين الجماعية لدى كل الناس وفي مقدمها موضوع مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المسروقة، هذه المطالب عابرة للطوائف والمناطق وهذه نقطة إيجابية".

واستطرد بقوله: "لا أحد يستطيع أن يحمي فاسدا وهذا تطور كبير حصل في بلدنا ولذلك يجب أن نبني على هذه الإيجابية، هناك دعوة لمكافحة الفساد وهذا الأمر لا يرتبط بتشكيل الحكومة لأن هذا الملف عند القضاء".

وأشار نصر الله إلى  أن حزب الله عندما رفع لواء مكافحة الفساد، قلنا إن هذا الملف يحتاج إلى وقت وجهد، وهناك فارق بين مقاومة العدو ومكافحة الفساد سواء بالظروف والأدوات والوسائل.

وقال: "ففي مقاومة الفساد لدينا مسؤولين وموظفين وشخصيات مهمة في البلد متورطة بالفساد والهدف معاقبة هؤلاء واسترداد الأموال المنهوبة منهم وهذا وسائله تختلف عن مقاومة العدو".

وأضاف: "مقاومة الفساد تتطلب قضاء نزيها وقانونا يعتمد عليه القضاء ومعلومات حقيقية تقدم للقضاء يمكن أن يؤسس عليها قضية ومحاكمة عادلة ومنصفة لأنه لا يجوز الظلم بحق أحد، وأيضا بحاجة لسجن للفاسدين وآليات لاسترداد الأموال المنهوبة التي قد تكون هربت إلى الخارج".

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