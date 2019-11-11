الرئيس عباس: عرفات أطلق الرصاصة الأولى للثورة ولا انتخابات بدون غزة والقدس





وأضاف الرئيس عباس، خلال احتفال بالذكرى الـ 15 لاستشهاد عرفات برام الله: "الثوابت التي أعلنها عرفات لا يستطيع أحد التخلي عنها أو التنازل عنها أو تجاهلها فهي من ذلك الحين ليومنا هذا ثوابت الشعب الفلسطيني".









واستطرد: "أسرانا وجرحانا أقدس ما لدينا ولن نقبل التنازل عن أموالنا كاملة وهي أموال من حق شهدائنا وسنستمر فيها بإذن الله ونحن ماضون بطريقنا".





وأكمل الرئيس: "لن نتراجع عن الحق والقضية ليست قضية عناد أو رفض لمجرد الرفض؛ وإنما نرفض ما لا ينسجم مع حقوقنا وما لا يقبله شعبنا ونحن سائرون إلى الأمام".





وأضاف: "قررنا الذهاب للانتخابات التشريعية ثم الرئاسية وهذه الانتخابات يجب أن تعقد في غزة والقدس وبدون ذلك لا يوجد انتخابات".

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس: إن الرئيس الراحل ياسر عرفات هو الرجل الذي أطلق الرصاصة الأولى للثورة الفلسطينية، مشيراً إلى أن عرفات تمسك بالثوابت وأعلنها.وتابع الرئيس عباس: "حاول البعض أن يسرقوا منا الحلم وأن يحرفوا هذا الهدف وأن يقولوا ما نقول وأن يقدموا لنا صفقة العصر فصفعناهم في وجوههم، لأننا لا نقبل بأي حال من الاحوال التنازل عن قضيتنا أو مصيرنا أو حلم شعبنا".