رأفت يدعو لتعزيز قطاع المرأة والشباب في الأحزاب الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أشار الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الرفيق صالح رأفت أن اللجنة المركزية لحزب "فدا" قد إستكملت أعمالها السبت الماضي بإنتخاب الأمانة العامة وأعضاء المكتب السياسي.



وقال رأفت في تصريح لوسائل الاعلام وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "أن المكتب السياسي واللجنة المركزية ستبدأ بالعمل على تنفيذ قرارات المؤتمر الوطني الرابع للحزب بشأن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الوطن وفي المقدمة العمل على إنهاء الانقسام البغيض واستعادة الوحدة ما بين قطاع غزة والضفة الغربية والاستعداد لإجراء الانتخابات العامة التشريعية ومن ثم انتخابات الرئاسية والعمل من أجل تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.



ولفت إلى أنه ومن منطلقات الحزب يتم العمل على استنهاض الشعب الفلسطيني في عموم المحافظات من أجل التصدي لكل السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تكريس احتلالها للقدس الشرقية ولسائر أنحاء المحافظات الشمالية ومقاومة كل مشاريع الاستيطان والمستوطنين المدعومين من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.



واكد رأفت في ذات السياق أن الحزب ووفقا لقرارات المؤتمر الوطني الرابع سيعمل من أجل التصدي لسياسة الامريكية وسياسة الرئيس ترامب التي باتت شريكة للاحتلال في كل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي.



وفي تصريحه بيانه أوضح رأفت أن التنوع في المكتب السياسي الجديد والذي ضم بمكونه أعضاء من الوطن والشتات قطاع المرأة والشباب سيشكل رافعة ويفتح أفاق جديدة لأبناء شعبنا الفلسطيني بضخ هذه الدماء، كما وندعو كل الأحزاب والفصائل الفلسطينية لعقد مؤتمراتها وتعزيز دور الشباب والمرأة من أجل الارتقاء بالوطن.