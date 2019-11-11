الصحة بغزة: برنامج زراعة القوقعة يحقق امل جديد لأطفال الصم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر د. يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة بغزة، أن النجاح الذي حققه برنامج زراعة القوقعة على يد الوفد الطبي القطري المتخصص بحضور طواقم طبية فلسطينية وتدريبها لإجراء مثل هذه العمليات بشكل متقن في مرافق وزارة الصحة ما هو الا قفزة نوعية جديدة .



جاء ذلك خلال لقائه وفداً من مستشفى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية ممثل بمدير المستشفى د. رأفت لبد وجمعية اعمار للتنمية والتأهيل ممثله برئيس مجلس إدارتها د. رامي الغمري وذلك بحضور د. مدحت محيسن الوكيل المساعد في وزارة الصحة.



ودعا أبو الريش المؤسسات الداعمه الى ضرورة تمويل هذا البرنامج بما يحقق الاستفادة للعدد الأكبر من الأطفال على قائمة الانتظار مؤكدا على أن إجراء مثل هذه العمليات هو مشروع حياة للطفل ليندمج في المجتمع ،ثم يلتحق بالمدرسة ويصبح فعال وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.