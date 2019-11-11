العالول: حماس ترتكب "جريمة" بمنع إحياء ذكرى عرفات وأفعالها عكس ما تشيعه بالإعلام

محمود العالول

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، إن حركة حماس ترتكب جريمة إضافية بحق شبعنا الفلسطيني وقضيته، بمنعها إحياء الذكرى الـ15 لاستشهاد الزعيم ياسر عرفات.



وأضاف العالول، لإذاعة (صوت فلسطين): إن منع حماس إقامة فعاليات إحياء ذكرى استشهاد ياسر عرفات في قطاع غزة أمر مؤلم للغاية وجريمة إضافية تقوم بها حركة حماس ضد شعبنا.



وأضاف: "افعال حركة حماس عكس أقوالهم التي يشيعوها في وسائل الإعلام، ورغم حديثهم عن حسن النوايا بشأن الذهاب الى الديمقراطية يقومون بمنع احياء ذكرى قائد الشعب الفلسطيني".



وأكد العالول، أن قائد الثورة وصانع الحلم الرئيس الخالد ياسر عرفات يمثل الحالة الاستثنائية لشعبنا وتاريخنا بامتلاكه كما كبيرا من القيم نحو طريق الحرية والاستقلال.