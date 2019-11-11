لجنة أممية تُناقش تجديد تفويض (أونروا)

ودعا رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، المجتمع الدولي وجميع محبين القائد الرمز لحشد التأييد والهمم بالدفاع عن قضية اللاجئين وايصال رسالة سياسية لمواجهة المشروع الأميركي الذي يسعى لتصفية الوكالة وشطب ستة ونصف مليون لاجئ من خلال (صفقة القرن).

رام الله - دنيا الوطنتعقد الدول المشاركة في اجتماع اللجنة الرابعة التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، اجتماعاً لها تناقش فيه خلال أربعة أيام توصيات الدول المشاركة بالتصويت الأولي لتجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) ورفع مذكرة في الاجتماع المقبل وصولاً للتصويت النهائي بتجديد التفويض للوكالة في الأممالمتحدة في الأول من كانون أول/ديسمبر المقبل.