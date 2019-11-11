الصحة: استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال بالخليل

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد مواطن فلسطيني، اليوم الاثنين، بعد اصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي الحي، في صدره، فيما اصيب آخر، خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال على مدخلي مخيمي الفوار والعروب بمدينة الخليل.



ونقلت وكالة (وفا)، عن مصادر في الهلال الأحمر، تأكيدها أن طواقمها نقلت شابا من بلدة دورا جنوب الخليل الى مستشفى الخليل، جراء تعرضه لرصاصة من النوع الحي في فخده، خلال المواجهات التي اندلعت على مدخل مخيم الفوار عقب مسيرة طلابية في ذكرى استشهاد الرئيس الراحل أبو عمار.



وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الغربي المحاذي للشارع الالتفافي رقم "60" المؤدي لبلدة دورا، ومنعت المواطنين ومركباتهم من العبور.

كما أصيب شاب بالرصاص الحي في البطن، خلال مواجهات وقعت على مدخل مخيم العروب شمال الخليل، قمعت خلالها قوات الاحتلال بالقنابل الصوتية والغازية طلبة المدراس والمشاركون في فعاليات احياء ذكرى الشهيد أبو عمار.



وقالت مصادر محلية وشهود عيان، إن الشاب عمر هيثم البدوي، أصيب برصاصة في بطنه من قبل قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل مخيم العروب، حيث تم منع طواقم الإسعاف من الوصول اليه لإسعافه، فيما تمكن مواطنون من نقله بمركبة خاصة لعيادة العروب الصحية داخل المخيم الذي تغلق قوات الاحتلال كافة مداخله.



وأفاد شهود عيان، بأن المصاب لم يتمكن حتى اللحظة من الوصول إلى المستشفى، نظرا للحواجز العسكرية المنتشرة.



وأطلقت القنابل الصوتية والدخانية صوبهم مما أدى الى إصابة العشرات منهم بالاختناق والاغماء، ولا تزال المواجهات مستمرة.



رام الله - دنيا الوطن