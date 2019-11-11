الاحتلال يخطر بوقف العمل في منشآت سكنية وحظائر أغنام جنوب طوباس

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بوقف العمل في منشآت سكنية، وحظائر أغنام لعدد من العائلات الفلسطينية في منطقة عاطوف جنوب شرق طوباس.



وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، وفق ( الوكالة الفلسطينية الرسمية) بأن قوات الاحتلال داهمت المنطقة، وأخطرت بوقف العمل في منشآت سكنية، وحظائر أغنام لــ8 عائلات فلسطينية، حتى الثامن والعشرين من الشهر الجاري؛ بحجة عدم الترخيص.



يشار إلى أن الاحتلال أخطر، يوم أمس، أيضا بوقف العمل في خزان مياه في سهل طوباس.